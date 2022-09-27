В Пензе прочитали лекцию в честь Воздвижения Креста Господня

27.09.2022 | 19:28

Символ веры, страданий и надежды на спасение - Крест Господень. Ему в церковном календаре посвящен отдельный великий праздник, Воздвижение, связанный с событиями, произошедшими в 325-326 годах, когда мать императора Константина Великого святая равноапостольная Елена отправилась в Иерусалим, чтобы найти крест, на котором был распят Иисус.

Обнаружили христианскую святыню под языческим святилищем Афродиты, построенным на месте Гроба Господня. Само название торжества указывает на поднятие креста ко всеобщему обозрению (воздвижение), после того как он долгое время находился скрытым от взглядов людей в земле.

К празднику в пензенском храме Дмитрия Донского для прихожан подготовили специальную лекцию, посвященную истории одной из важнейших христианских реликвий.

Лекцию прихожанам читает алтарник храма Владимир Бастрыкин, он же - автор выставки. На трех стендах размещены распятия, среди них - и оригиналы, и копии, датируемые XII веком и позднее. Есть очень редкие экземпляры.

«Пассионалы так называемые, у которых на оборотной стороне изображены орудия пытки, страданий и убийства Христа. Также я нашел очень интересные коптские кресты Эфиопской православной церкви - это нечто иное», - рассказал Владимир Бастрыкин.

Для многих из присутствующих на мероприятии информация, донесенная лектором, стала чуть ли не откровением.

«Мы не слышали об этом и не знали. Все очень интересно», - отметила прихожанка храма.

Чтобы сделать эту выставку, Владимиру Бастрыкину потребовалось всего пять месяцев. В дальнейшем автор планирует регулярно пополнять собрание крестов, которых у него более 110.