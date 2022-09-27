В Пензе к работе приступили 16 молодых педиатров

27.09.2022 | 08:54

Штат городских детских поликлиник Пензы пополнили молодые специалисты. Участковые врачи-педиатры приступили к работе осенью.

«Восемь молодых специалистов из числа выпускников медицинских вузов и восемь ординаторов, продолжающих свое обучение, приступили к работе в разных детских поликлиниках города», - сообщили в региональном минздраве.

По словам и. о. главврача городской детской поликлиники Галины Гришанович, кадровый вопрос в первичном звене медицины всегда самый актуальный и важный. Бесперебойная работа любой организации здравоохранения и качество оказания медицинской помощи во многом зависят от обеспечения коллектива квалифицированными кадрами.

«Дипломированные врачи-педиатры с новыми идеями, с мощной энергетикой и желанием работать, перенимать опыт для нашей сети поликлиник как глоток свежего воздуха. К тому же молодежь к нам пришла талантливая, увлеченная не только медициной, но и спортом, музыкой, творчеством!» - пояснила Гришанович.

Ожидается, что трудоустройство новых специалистов поможет существенно сократить кадровый дефицит в педиатрии и разгрузить других детских докторов, которые раньше обслуживали по несколько участков.