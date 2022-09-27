У частичной мобилизации оказалась открытая дата

27.09.2022 | 21:07

В стране продолжаются мобилизационные мероприятия, в ходе которых для участия в специальной военной операции будет призвано порядка 300 000 человек.

По заявлению Министерства обороны РФ, предпочтение при мобилизации отдается лицам с боевым опытом за плечами, службой в армии или необходимой в настоящий момент военно-учетной специальностью. Получают повестки и граждане, закончившие военную кафедру.

Возраст мужчин, подлежащих мобилизации, делится на три разряда: до 35, до 45 и до 50. Сейчас повестки получают россияне, кто входит в первый или второй разряд.

При этом в военном комиссариате по Пензенской области отметили, что человек с редкой военной специальностью, но старше 45 лет, может быть мобилизован.

В военкоматы вызывают граждан, которые имеют категории здоровья «А», «Б», «В». Отсрочка предоставляется признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья с категорией «Г». Лица с категорией «Д» полностью освобождены от призыва.

По словам заместителя военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева, сроки завершения мобилизационных мероприятий не разглашаются.

«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», - цитирует ТАСС Локтева.

Похожий ответ дали и на горячей линии по вопросам частичной мобилизации в России.

«Дата окончания частичной мобилизация граждан открытая», - сообщили специалисты.

Выяснилось, что не установлен и срок пребывания мобилизованных граждан в зоне спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал портала «Объясняем.рф».

«Минимальное и максимальное время пребывания в зоне военной спецоперации не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач», - говорится в сообщении, которое цитирует «Российская газета».