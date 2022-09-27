Стало известно о законности вручения повесток на улице

27.09.2022 | 09:18

В современной России впервые проходит частичная мобилизация, которая была объявлена главой государства Владимиром Путиным 21 сентября.

Граждане РФ, находящиеся в запасе, получают повестки для явки в военкомат. Некоторые россияне с подобным еще не сталкивались, поэтому у населения возникают вопросы. Одним из самых частых, который встречается в интернете, где и как может быть вручена повестка.

Еще весной 2022 года Государственная дума РФ рассматривала законопроект, предусматривающий вручение повесток не лично в руки, а почтой. Но документ так и не был принят.

По словам юриста Евгения Крылова, правила вручения повесток не менялись: их по-прежнему должны отдавать лично в руки, точно так же, как и срочникам.

«Федеральный закон предусматривает один способ вручения повестки, по юридической силе он выше всего остального. Главный критерий: лично в руки и под подпись. При этом где именно будет вручена повестка, значения не имеет: могут дождаться, например, у подъезда», - заявил Крылов в интервью E1.

Закон не запрещает раздавать повестки на улицах, отметил юрист. Если человек не берет повестку, то на него составляется акт об отказе от вручения.

«Отказ от вручения повестки - это либо административное правонарушение, либо уголовное - статья 328 УК РФ, по моему мнению», - добавил Крылов.

Ранее РИА Новости со ссылкой на портал «Объясняем.рф» сообщало, что военкомат не может направить призывнику повестку через портал «Госуслуги».

«Повестка о мобилизации должна быть вручена только лично в руки под подпись», - указано на портале.