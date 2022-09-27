«РКС-Пенза» увеличит мощности для промывки сетей водоотведения

27.09.2022 | 12:20

Для повышения оперативности профилактической промывки сетей канализации, а также удаления более трудных засоров на сетях водоотведения Горводоканалнаращивает техническую базу.

По договору с подрядной организацией к работам по профилактической промывке канализационных коллекторов больших диаметров приступили четыре новые каналопромывочные машины.

«В связи с большим количеством засоров на сетях канализации в Пензе провести работы по плановой промывке коллекторов своими силами не было возможности. Поэтому было решено привлечь подрядную организацию для проведения данных работ», - рассказал технический директор «РКС-Пенза» Владимир Савельев.

Новые каналопромывочные машины выполняют сразу две функции: промывку сетей канализации и откачку стоков. Подрядчик уже занимается плановой промывкой коллектора на улице Антонова протяженностью более одного километра. То же самое будет сделано на канализационных сетях на улицах Гоголя и Урицкого.

Вместе с каналопромывочными машинами работу на сетях будут вести две мобильные лаборатории видеодиагностики. С помощью современного оборудования специалисты проведут обследование внутренней поверхности трубопровода на предмет его целостности и отсутствия разрушений.

«Привлечение дополнительной спецтехники позволит снизить нагрузку на пропускную способность сетей канализации, что будет способствовать уменьшению количества возникающих засоров благодаря работе на опережение», - отметил Владимир Савельев.

Напомним, что в июне текущего года «РКС-Пенза» завершил гидродинамическую промывку сетей водоотведения по улице Клары Цеткин. С помощью каналопромывочных машин удалось полностью устранить засоры и заиленность коллектора, тем самым снизив мощность его работы до 20%. Это позволило системно решить проблему с водоотведением в микрорайоне Шуист, а также на улице Колхозной.

«Из труб извлекли настоящие горы тряпок, крупные железобетонные куски и части асфальта, строительный мусор, которые годами скапливались в сетях, ограничивая работу коллектора и провоцируя его износ», - добавил технический директор «РКС-Пенза».

Горводоканал напоминает управляющим компаниям и жителям города: брошенные сегодня в туалет тряпка и мусор завтра обернутся целым комом проблем для вас и большого количества людей.