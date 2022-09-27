Общество

«РКС-Пенза» увеличит мощности для промывки сетей водоотведения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Для повышения оперативности профилактической промывки сетей канализации, а также удаления более трудных засоров на сетях водоотведения Горводоканалнаращивает техническую базу.

По договору с подрядной организацией к работам по профилактической промывке канализационных коллекторов больших диаметров приступили четыре новые каналопромывочные машины.

«В связи с большим количеством засоров на сетях канализации в Пензе провести работы по плановой промывке коллекторов своими силами не было возможности. Поэтому было решено привлечь подрядную организацию для проведения данных работ», - рассказал технический директор «РКС-Пенза» Владимир Савельев.

Новые каналопромывочные машины выполняют сразу две функции: промывку сетей канализации и откачку стоков. Подрядчик уже занимается плановой промывкой коллектора на улице Антонова протяженностью более одного километра. То же самое будет сделано на канализационных сетях на улицах Гоголя и Урицкого.

Вместе с каналопромывочными машинами работу на сетях будут вести две мобильные лаборатории видеодиагностики. С помощью современного оборудования специалисты проведут обследование внутренней поверхности трубопровода на предмет его целостности и отсутствия разрушений.

«Привлечение дополнительной спецтехники позволит снизить нагрузку на пропускную способность сетей канализации, что будет способствовать уменьшению количества возникающих засоров благодаря работе на опережение», - отметил Владимир Савельев.

Напомним, что в июне текущего года «РКС-Пенза» завершил гидродинамическую промывку сетей водоотведения по улице Клары Цеткин. С помощью каналопромывочных машин удалось полностью устранить засоры и заиленность коллектора, тем самым снизив мощность его работы до 20%. Это позволило системно решить проблему с водоотведением в микрорайоне Шуист, а также на улице Колхозной.

«Из труб извлекли настоящие горы тряпок, крупные железобетонные куски и части асфальта, строительный мусор, которые годами скапливались в сетях, ограничивая работу коллектора и провоцируя его износ», - добавил технический директор «РКС-Пенза».

Горводоканал напоминает управляющим компаниям и жителям города: брошенные сегодня в туалет тряпка и мусор завтра обернутся целым комом проблем для вас и большого количества людей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте