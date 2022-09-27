Пензенской области выделили более 25 млн на здравоохранение

27.09.2022 | 10:49

Пензенская область вошла в число 46 регионов, которые получат средства на развитие первичного звена здравоохранения в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. Соответствующее распоряжение подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин.

Общая сумма финансирования составляет более 3 млрд руб. На эти деньги будет закуплено более 1,6 тыс. единиц медицинского оборудования (в том числе УЗИ- и рентген-аппаратов) и свыше 20 спецавтомобилей, которые предполагают использовать для доставки пациентов в больницы и выезда врачей на вызовы.

Кроме того, будет установлено более 20 быстровозводимых модульных конструкций для размещения врачебных амбулаторий и ФАПов и капитально отремонтировано 90 медицинских учреждений.

Пензенская область получит 25 млн 459 тыс. 100 руб.

«Обновление инфраструктуры здравоохранения не прекратится и в следующем году. Обеспечение современных и комфортных условий в наших больницах и поликлиниках - это задача, решению которой на всех уровнях власти должно уделяться самое серьезное внимание», - отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 26 сентября.