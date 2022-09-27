Пензенский профессор станет главным краеведом России

27.09.2022 | 21:04

Пензенского профессора Владимира Первушкина скоро можно будет называть главным краеведом России. Своими коллегами он выбран председателем соответствующего союза в масштабах страны. 1 ноября ученый приступит к своим обязанностям. Первоочередные задачи Владимир Иванович уже наметил.

Главная - постараться вернуть Пензе статус второй столицы краеведения. Так город на Суре называли в советское время. Первую, Москву, все равно не перещеголять. Есть и глобальные цели.

«Хотелось бы получить юридический статус Союза краеведов России. Как ни парадоксально, например, у общественной организации краеведов Пензенской области есть юридический статус, печать, банковский счет, а у Союза краеведов России пока нет. Будем думать, как это сделать», - рассказал председатель общественной организации краеведов Пензенской области Владимир Первушкин.

Также он планирует увлечь краеведением молодежь. Речь идет о широких массах.

«Сейчас тем более настало наконец осознание у многих, что без краеведения патриотизма мы не выработаем», - подчеркнул Владимир Первушкин.

Владимир Первушкин рад, что в пензенских школах вплотную занялись предметом, и мечтает создать современный интерактивный учебник.