Омбудсмен рассказала, куда жаловаться на нарушения при мобилизации

27.09.2022 | 08:42

Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова рассказала о посещении одного из пунктов размещения мобилизованных и напомнила, куда можно обращаться при нарушении законодательства. Визит состоялся в понедельник, 26 сентября.

По словам омбудсмена, в пунктах гражданам выдают обмундирование, обеспечивают всем необходимым. В ближайшее время начнется обучение.

«Условия проживания хорошие, отремонтированные теплые помещения, оборудованы санитарные комнаты и душевые. Жалоб на условия проживания и питание не поступило», - добавила Рогова.

Работа с обращениями, касающимися частичной мобилизации, ведется в аппарате уполномоченного ежедневно. Все, кто столкнулся с нарушением законодательства о мобилизации, могут обратиться за помощью по электронной почте(upch58@mail.ru), через сайт (ombudsmanpnz.ru) и по телефону (8 (8412) 68-16-24, 68-70-51).

Также продолжает действовать горячая линия «122», сайт https://объясняем.рф/, телефон военного комиссариата Пензенской области (8 (8412) 68-84-96 по будням с 8:00 до 17:00).