Врачи и учителя также попадают под мобилизацию

25.09.2022 | 15:53

Медики и учителя наравне с гражданами, находящимися в резерве или запасе, также попадают под частичную мобилизацию.

Об этом предупредил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

«Также будет минимальный призыв учителей и врачей, чтобы не остановить учебный процесс и здравоохранение», - приводит слова Суркова пресс-служба регионального правительства.

Вероятно, самыми востребованными из врачей будут хирурги, анестезиологи, медицинские сестры, пишет портал ura.ru со ссылкой на первого заместителя председателя Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.

«Хирург, медсестра - это как раз те специалисты, которые имеют опыт операций с точки зрения травм, которые получают в результате военных действий. Те, кто имеет опыт работы с ранениями», - уточняет Тумусов.