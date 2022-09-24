В Заречном дожди помешали вовремя сдать зону отдыха «Солнечная»

24.09.2022 | 13:51

В Заречном погода помешала вовремя завершить реконструкцию зоны отдыха «Солнечная». Об этом в пятницу, 23 сентября, сообщил глава города Олег Климанов.

«Работы находятся на этапе завершения. Требуется еще буквально неделя. Погода вносит свои коррективы, поэтому с укладкой плитки произошли задержки», - констатировал он.

Так как прогноз на ближайшие дни неутешительный и дожди не прекратятся, Олег Климанов поручил установить укрытие и завершать реконструкцию, не дожидаясь солнечных дней.

«Есть ряд мест, где после дождя образуются лужи. Дал задание исправить, потому что в таком виде работа, конечно, принята быть не может», - отметил чиновник.

Глава города обозначил новый срок сдачи объекта - первые числа октября.

В перечне работ значилась замена покрытия на центральной пешеходной зоне, скамеек и ограждений на мосту через пруд.