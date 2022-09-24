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Общество

В Пензе станут совершать особые молебны о семейном благополучии

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В Покровском архиерейском соборе по воскресеньям по окончании поздней Божественной литургии перед иконой Божией Матери «Млекопитательница» станут совершать специальный молебен о семейном благополучии. Она будет оберегать пензенцев, которые временно покинут отчий дом в период частичной мобилизации.

«Духовенством храма и мной было принято решение в воскресные дни прибавлять молитву о мире и молитву о воинах, которые призываются в ряды российской армии», - сообщил настоятель собора протоиерей Иоанн Яворский.

Икона «Млекопитательница» - одна из старейших в Покровской церкви: ей около 125 лет. Список, сотворенный монахами со святой горы Афон, прославился среди местных прихожан как чудотворный.

Рядом с ним на аналое хранится книга, куда заносятся все свидетельства о покровительстве Пресвятой Богородицы.

«Призываем всех оставить слезы, на все воля Божья, и прийти в храм, чтобы Всемилостивый Господь по молитвам Царицы Небесной, к которой мы обращаемся, сподобился услышать нас и помог в нашей жизни, чтобы воцарился мир и наши воины вернулись в здравии», - дал наставление Иоанн Яворский.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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