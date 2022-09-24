В Пензе состоялась очередная «Зеленая суббота»

24.09.2022 | 16:30

У бывшего кинотеатра «Октябрь» прошла ежемесячная акция. Батарейки, пластик, стекло - здесь принимают практически все.

«Из новшеств - отработавшая, поломанная мелкая бытовая техника. Ее тоже можно принести, отправим на переработку», - сообщила организатор акции Алина Можачкина-Грибанова.

Волонтеры принимают и медицинские препараты с истекшим сроком годности.

Пока в одном углу сквера занимались сортировкой отходов, в другом выставили ненужные вещи - это акция «Зеленая суббота».

«Мы принимаем в дар и на обмен аксессуары для домашних животных. Любой приносит то, что его питомцу уже не нужно, но в хорошем состоянии, и обменивается с другими. Также мы собираем как благотворительность для фонда «Питомец» необходимые для содержания бездомных животных вещи», - напомнила Алина Можачкина-Грибанова.

Подобные мероприятия находят широкий отклик у людей. Некоторые не пропускают ни одной «Зеленой субботы».

«Хочется прийти, чем-то помочь. Засорять не хочется - и так каждый день сколько вывозят! Месяц жду, чтобы что-то принести, вклад сделать», - рассказала жительница Пензы.

Акции проводятся в выходные дни, чтобы каждый желающий смог принять в них участие.