Полиция проведет профилактические рейды по вузам Пензы

24.09.2022 | 17:30

Полицейские в масках, служебные собаки, тщательный осмотр каждой комнаты, всех помещений - в студенческом общежитии одного из крупных вузов Пензы прошла большая проверка.

Стражи порядка искали запрещенные вещества, параллельно с молодыми людьми проводились беседы.

К участию привлекли членов общественного совета при региональном управлении УМВД. Их задача - разъяснять студентам, к чему могут привести пагубные привычки, нарушения закона и почему так важно вести здоровый образ жизни.

«На стендах размещена профилактическая информация о последствиях употребления наркотических средств, а также об уголовной и административной ответственности. Профилактические рейды будут продолжены на постоянной основе», - сообщила заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ольга Малахова.