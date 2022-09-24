Сетевое издание|18+|Суббота|24 сен 2022|18:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

Полиция проведет профилактические рейды по вузам Пензы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Полицейские в масках, служебные собаки, тщательный осмотр каждой комнаты, всех помещений - в студенческом общежитии одного из крупных вузов Пензы прошла большая проверка.

Стражи порядка искали запрещенные вещества, параллельно с молодыми людьми проводились беседы.

К участию привлекли членов общественного совета при региональном управлении УМВД. Их задача - разъяснять студентам, к чему могут привести пагубные привычки, нарушения закона и почему так важно вести здоровый образ жизни.

«На стендах размещена профилактическая информация о последствиях употребления наркотических средств, а также об уголовной и административной ответственности. Профилактические рейды будут продолжены на постоянной основе», - сообщила заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ольга Малахова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте