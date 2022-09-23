Общество

В Пензе детей начали учить кричать и звать на помощь

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Что делать, если потерялся, у каких взрослых можно просить помощи и как ни в коем случае нельзя поступать - в Пензе начались обучающие квесты для детей. Организатором выступил областной центр поиска пропавших людей, который тесно сотрудничает с добровольцами отряда «Лиза Алерт». Опытные инструкторы движения и будут в качестве наставников проводить занятия.

«Зачастую бывает, что ребенок, например, на самокате уехал. Если он оборачивается, он маму видит, а мама его - нет, потому что какие-то прохожие между ними. После этого - окликнуть. Прямо научить детей кричать, звать, потому что визуально мы не видим, а позвал он - вы его услышали и прибежали. Если этого не происходит, учим детей обращаться за помощью», - рассказала директор областного центра поиска пропавших людей Наталья Аникина.

Юных участников квеста ждут разные площадки, где будут отрабатываться полезные навыки. В то же время мамы и папы при желании смогут побывать на родительском собрании, где им тоже дадут немало ценных советов. Очень часто взрослые впадают в панику, когда действовать нужно собранно и решительно.

Первое такое занятие состоялось на базе «Дома офицеров», задействуют и другие учреждения культуры. С расписанием можно ознакомиться на страницах центра в социальных сетях.

«Хотелось бы обратиться к родителям, которые на наш первый квест детей зарегистрировали, а потом без предупреждения не привели. Мы были вынуждены отказывать другим детям, которые были готовы прийти, - думали, что мест у нас уже не будет, а они были», - отметила Наталья Аникина.

Участие в квесте бесплатное. Всех ребят после его прохождения ждут небольшие подарки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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