Общество

В Пензенской области начали рассылать повестки мобилизуемым

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Подлежащим мобилизации жителям Пензенской области начали рассылать повестки о явке в военкомат. Об этом утром в четверг, 22 сентября, сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков.

«Рассылка началась с сегодняшнего дня», - уточнил он, добавив, что представители военкомата также уже приступили к встречам с руководителями предприятий региона, которые должны будут донести необходимые сведения до своих подчиненных.

Данные о количестве призываемых от Пензенской области резервистов будут сообщены позднее, после окружного совещания, заявил Андрей Сурков.

Как ранее уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, мобилизационный ресурс России - 25 млн человек. В ходе частичной мобилизации, объявленной с 21 сентября, планируется призвать 300 000 резервистов.

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