Пензенцам посоветовали погулять по лесу и набрать рябины

22.09.2022 | 18:33

Что такое день осеннего равноденствия и почему его отмечают в разные даты - на такие вопросы сотрудница Лермонтовской библиотеки Анна Сдобина отвечать привыкла. Девушка водит экскурсии по залу «Звездный», где выставлены экспонаты из планетария.

«Осеннее и весеннее равноденствия связаны с движением Земли вокруг Солнца, а также с особенностями земной орбиты и наклоном земной оси. Осеннее равноденствие у нас происходит примерно с 19 по 25 сентября», - рассказала научный сотрудник библиотеки имени М. Ю. Лермонтова Анна Сдобина.

В 2022-м солнечный переход от лета к зиме состоится на рассвете 23 сентября. День будет равен ночи, и в Северном полушарии начнется астрономическая осень, а в Южном - астрономическая весна. Оба равноденствия предки считали необычным временем. Разные магические ритуалы существовали во всем мире.

«Это говорит о том, что в такой день может произойти с точки зрения астрономии, положения светил какое-то необычное явление, знамение. Считается, что можно осуществить свои мечты», - отметил доктор философских наук, профессор Сергей Волков.

Исследователь сверхъестественного намерен, если будет время, в пятницу, 23 сентября, постоять на углях. Но это развлечение для специалистов, а для обычных горожан есть другое.

«Лучше всего в этот день людям слиться с природой, побыть в лесу, в поле. В конце концов - просто сделать уборку на даче», - сообщил Сергей Волков.

А еще хорошо собирать рябину - по народным поверьям, заготовленная в период равноденствия и принесенная в дом ягода обретает способность отгонять нечистую силу.