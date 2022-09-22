Пензенские коллективы выступят на митинге-концерте

22.09.2022 | 19:13

«Мы знаем, что ныне стоит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет», - процитировала строки Анны Ахматовой начальник городского управления культуры Вера Фейгина.

Стихами, написанными в 1942-м, Вера Фейгина пригласила пензенцев на митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку решения жителей народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей о проведении референдумов.

«Приглашаем всех 23 сентября в 13:00 на Юбилейную площадь», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы.

Уже смонтирована сценическая площадка, на которую выйдут известные пензенские коллективы. На время проведения митинга-концерта будет ограничено движение в районе площади. Схема установки знаков размещена на сайте администрации города.