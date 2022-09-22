Некачественной водой в Рамзае заинтересовалась прокуратура

22.09.2022 | 08:27

В поселке Рамзай Мокшанского района после жалоб провели проверку организации водоснабжения жителей.

Как оказалось, ООО «Кристалл один» подает населению холодную воду с нарушением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

«Так, организация не принимала полный комплекс мер по своевременному контролю и анализу качества водоснабжения. Производственный контроль качества питьевой воды проводился лишь в феврале 2022 года и только по органолептическим и бактериологическим показателям, притом что результаты проведенных в октябре 2021 года лабораторных исследований питьевой воды показывали наличие в ней превышения уровня железа», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В отношении директора фирмы возбудили дело об административном правонарушении. Он должен устранить выявленные нарушения.

Главе администрации р. п. Рамзай, который не предпринимал попыток исправить ситуацию, внесли представление.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - заключила Светлана Артамонова.