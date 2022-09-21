«ПензаИнформ» сообщает о временной приостановке работы форума

21.09.2022 | 14:59

Сетевое издание «ПензаИнформ» обращается к читателям с сообщением о временной приостановке работы форума на портале.

Редакция приняла это решение в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране.

За свою более чем десятилетнюю историю форум стал уникальным средством общения жителей Пензенской области и не только.

Пользователям предоставлялась возможность комментировать происходящие в регионе события, откликаться на чужую беду, публиковать обоснованные критические высказывания, делиться радостными и печальными известиями.

Замечания привлекали внимание чиновников, озвученные проблемы зачастую находили положительное решение.

Редакция подчеркивает, что форум обязательно возобновит свою работу, когда это станет возможным.