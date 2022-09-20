Зареченцам предложили поклониться мощам святителя Луки Крымского

20.09.2022 | 16:12

В Заречном, в храме Иоанна Предтечи на проспекте Мира, будут находиться мощи святителя Луки Крымского.

Поклониться святыне можно будет с 21 по 27 сентября, сообщает портал «Заречье сегодня».

Святителю Луке Крымскому молятся о здоровье и исцелении. При жизни он был ученым, хирургом, доктором медицинских наук, автором трудов, посвященных анестезиологии и гнойной хирургии.

Лука Крымской особо почитается как человек, отдавший всю жизнь служению Богу.

В сентябре прошлого года мощи святителя привозили в Спасский кафедральный собор в Пензе.