Общество

Зареченцам предложили поклониться мощам святителя Луки Крымского

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В Заречном, в храме Иоанна Предтечи на проспекте Мира, будут находиться мощи святителя Луки Крымского.

Поклониться святыне можно будет с 21 по 27 сентября, сообщает портал «Заречье сегодня».

Святителю Луке Крымскому молятся о здоровье и исцелении. При жизни он был ученым, хирургом, доктором медицинских наук, автором трудов, посвященных анестезиологии и гнойной хирургии.

Лука Крымской особо почитается как человек, отдавший всю жизнь служению Богу.

В сентябре прошлого года мощи святителя привозили в Спасский кафедральный собор в Пензе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 
Гость||

Всё чудесатее и чудесатее дела у попов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

При жизни он был ученым, хирургом, доктором медицинских наук, автором трудов, посвященных анестезиологии и гнойной хирургии.
А потом такой,ХОБА...и святым стал.

Гость||

спасибо не хочется

Гость||

Предложите ещё питаться святым духом и лечиться святой водой, ибо в зарике больше нечем!

Гость||

А этот лука тоже наш или только Крым?

Гость||

А новые автобусы горожане просят и предлагают и главе и губернатору а они их не слышат?но если выборы просят посетить обязательно с отчетом!


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте