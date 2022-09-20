20.09.2022 | 18:12

Второй этап строительства нового участка кладбища, расположенного севернее Восточного, должны завершить этой осенью. В распоряжении подрядчика, который приступил к работам еще в 2021-м, не так много времени, чтобы благоустроить территорию площадью 7 гектаров. Параллельно стоит начинать и планировку - делать разбивку под могилы.

«Управление ЖКХ будет принимать объект 20 октября - это дата завершения этапа строительства», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Ярослав Щигорев.

По его словам, участок нового кладбища могли сдать раньше, но работы приостанавливали в связи с корректировкой проектной документации. С августа взяли такой темп, что щепки летят.

«Подготавливаем площадки под захоронения, подходы к ним, насыпь из щебенки, тропинки, производится вывоз леса, лишнего грунта, где-то - обратная засыпка суглинистым грунтом», - объяснил прораб Илья Васякин.

Лимит действующего Восточного кладбища практически исчерпан.

«Под новые захоронения - на месяц-полтора осталось», - заявил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Станислав Зотцев.

Так что с подготовкой нового погоста, где 818 мест погребений выделят для мусульман, затягивать не стоит. Параллельно рассматривают и другие вопросы, связанные с ритуальными процессиями.

«Александр Николаевич Басенко дал распоряжение подготовить информацию о необходимости крематория городу», - отметил Ярослав Щигорев.

А пока идут работы в рамках строительства нового кладбища, первый участок которого должен быть готов в октябре. Затем приступят в реализации следующего этапа проекта.