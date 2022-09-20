К командно-штабным учениям привлекут все органы власти

20.09.2022 | 18:58

В правительстве области собрались представители руководящего состава командно-штабных учений по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На карте подробно отражено, что и где может произойти в случае возможной беды.

«Цель и задача одна - найти возможность вместе с вами выработать алгоритм работы на местах, посмотреть, насколько выстроена система, что получается, что не получается, где-то подсказать, а где-то, возможно, и самим чему-то научиться», - сообщил руководитель учений начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

«Данное мероприятие проводится с целью обучения органов управления регионального и муниципального уровня, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Пензенской области и направлена прежде всего на разъяснение местному населению, что органы власти обеспечивают защиту на территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», - отметил начальник управления координации органов МЧС России по ПФО Сергей Лягин.

Центру управления в кризисных ситуациях дана вводная привлечь к этой проверке все органы власти.

«Пензенская область не относится к субъектам, для которых характерны стихийные бедствия, как землетрясения, цунами, тайфуны, серьезные наводнения, но вместе с тем существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса», - объяснил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

В последний раз командно-штабные учения проводились на территории Пензы 11 лет назад. Что касается жителей города, они всегда следят за ними с нескрываемым любопытством.

В этом году КШУ будут проходить в течение двух суток. Подведение итогов и разбор полетов состоятся 22 сентября.