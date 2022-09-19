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Общество

В Пензенской области пройдет месячник гражданской обороны

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В Пензенской области планируется провести месячник гражданской обороны. Соответствующее распоряжение подписал в конце минувшей недели председатель регионального правительства Николай Симонов.

Месячник пройдет с 1 октября по 1 ноября. Уточняется, что документ издан в соответствии с федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другими нормативно-правовыми актами.

Какие именно мероприятия проведут в области, не обозначено. Разработать и представить на утверждение план проведения месячника поручено министерству ЖКХ и гражданской защиты населения во взаимодействии с ГУ МЧС России по Пензенской области.

Руководителям органов местного самоуправления также рекомендовано организовать акции в своих муниципальных образованиях.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на зампреда правительства, координирующего вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности. Они входят в круг полномочий Виктора Кувайцева.

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Гость||

кто от кого обороняется?

Гость||

А для народа есть бомбоубежища?

Гость||

Все идет по плану!

Гость||

Гость писал(a):

А для народа есть бомбоубежища?
тебе на кой? картошку свою туда хочешь складировать?


Имя: Гость
Комментарий:

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