В Пензенской области пройдет месячник гражданской обороны

19.09.2022 | 08:52

В Пензенской области планируется провести месячник гражданской обороны. Соответствующее распоряжение подписал в конце минувшей недели председатель регионального правительства Николай Симонов.

Месячник пройдет с 1 октября по 1 ноября. Уточняется, что документ издан в соответствии с федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другими нормативно-правовыми актами.

Какие именно мероприятия проведут в области, не обозначено. Разработать и представить на утверждение план проведения месячника поручено министерству ЖКХ и гражданской защиты населения во взаимодействии с ГУ МЧС России по Пензенской области.

Руководителям органов местного самоуправления также рекомендовано организовать акции в своих муниципальных образованиях.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на зампреда правительства, координирующего вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности. Они входят в круг полномочий Виктора Кувайцева.