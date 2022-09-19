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Общество

В Пензенской области отметили уменьшение числа ДТП

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В Пензенской области за январь - август число ДТП снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее частыми причинами автомобильных аварий были выезд на полосу встречного движения, неверный выбор скорости, нарушение правил проезда перекрестков.

В понедельник, 19 сентября, в областном правительстве проанализировали ситуацию на дорогах и работу по снижению смертности в результате ДТП.

«Глава региона распорядился составить «дорожную карту» снижения аварийности. Также обратил внимание на качество изображений работающих на дорогах камер, оно должно соответствовать стандартам, чтобы при необходимости видеозапись могла послужить основой для разбора ДТП, установления нарушителей правил дорожного движения», - сообщили в пресс-службе правительства области.

В Пензе выявили 25 наиболее опасных участков, мест концентрации аварий. Специалисты разберутся, что нужно сделать для снижения количества ДТП там. Возможны установка светофоров, обустройство искусственных неровностей.

Особое внимание власти уделят опасным местам около учебных заведений.

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Гость||

Че там щас по ценам у гайцов на блатные номера 111, 777, 888 сколько щас берут??


Имя: Гость
Комментарий:

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