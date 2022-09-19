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Общество

Пензенцам напомнили, что воровство электричества преследуется по закону

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Специалисты участков баланса и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» за пять месяцев этого года выявили 41 случай безучетного потребления в объеме 210 тыс. кВт*ч.

Стоимость похищенной электроэнергии (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче) составила более 143 тыс. руб.

Помимо этого, пензенскими энергетиками составлено 19 актов по бездоговорному потреблению в объеме 56,39 тыс. кВт*ч. Ущерб, причиненный сетевой компании, превысил 211 тыс. рублей.

Наибольшее число актов о безучетном энергопотреблении составлено представителями «Пензаэнерго» в Мокшанском и Бессоновском районах: 14 и 9 соответственно. От 4 до 6 случаев выявлено в Белинском и Кузнецком районах. Объем украденной электроэнергии - 83,87 тыс. кВт*ч. В остальных районах области выявлено незначительное количество случаев безучетного энергопотребления.

Что касается бездоговорного потребления, то с начала этого года энергетиками «Пензаэнерго» было установлено по четыре случая в Сосновоборском и Бессоновском районах, по одному - в Городищенском и Кузнецком.

Кроме оплаты стоимости похищенных киловатт-часов, исчисленных по укрупненным нормативам, недобросовестным потребителям придется выплатить штраф за совершенное административное правонарушение по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Для физических лиц сумма штрафа составит от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 80 тыс., юридическим лицам придется выплатить от 100 до 200 тыс. рублей.

Действия «энерговоров» наносят ущерб не только электросетевым компаниям, но и добросовестным потребителям. В результате противоправных действий в сетях возникают перепады напряжения и аварийные отключения, что в свою очередь приводит к выходу из строя различных бытовых и промышленных устройств, создаются предпосылки для пожаров.

Согласно действующему законодательству, в случае выхода из строя электрооборудования сетевой компании или электрической техники других потребителей затраты на ремонт также возлагаются на «энерговора». Любые попытки провести электроэнергию в обход прибора учета, вмешаться каким-либо образом в его работу могут привести к электротравме и даже гибели не только самого злоумышленника, но и окружающих его людей.

Специалисты филиала «Пензаэнерго» обращаются к жителям области: обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в контактный центр ПАО «Россети» по номеру 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Конфиденциальность гарантируется.

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