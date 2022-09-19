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Общество

Отдел Росреестра из Заречного переехал в Пензу

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Раньше со сложными вопросами, связанными с оформлением квартир и земли, жители Заречного обращались в здание на Зеленой улице. Теперь горожан здесь не ждут: сотрудники городского отдела Росреестра переехали в Пензу, на Пушкина, 17а. Однако руководитель ведомства Оксана Романова считает, что никаких неудобств жителям это не доставит.

Росреестр уже давно наладил с людьми электронный документооборот через многофункциональные центры.

«Сотрудники в МФЦ уже все обучены, все прекрасно знают, что нужно сдавать, какой вид заявления принять, поэтому никакой паники, что Росреестр уехал и придется ехать в Пензу, нет и не будет», - рассказала Оксана Романова.

В многофункциональном центре говорят: услуги, предоставляемые Росреестром, - самые востребованные. Не все можно решить только подачей бумаг. В сложных случаях на помощь приходят специалисты, но онлайн.

Чтобы получить такую консультацию, записываться не надо.

«Нужно только прийти в офис, который располагается по адресу: улица Шмидта, 4, - подойти к администратору на ресепшене, и его проводят к рабочему месту, которое организовано для получения онлайн-консультации», - объяснила директор ГАУ Пензенской области «МФЦ» Надежда Козенко.

Росреестр проводит оптимизацию и централизацию. Физически сотрудники перестают присутствовать не только в Заречном - закрываются небольшие отделы. Например, в Лопатине специалистов переводят в Городище, но они всегда на связи.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Походу Пензе-19 хана.

Гость||

Лопатинееее


Имя: Гость
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