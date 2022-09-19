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Общество

«Газпром» предупреждает жителей региона об отключении ресурса

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ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Саратов» плановых ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение абонентов области.

6 октября с 10:00 до 13:00 ресурса не будет

- в Сердобском районе (деревня Балтинка, станция Балтинка, село Песчанка, а также Центральная Усадьба свх. «Надеждинский»);

- в Колышлейском районе (села Красная Горка и Чубаровка, деревни Лачиновка, Новая Названовка и Сабуровка);

7 октября с 10:00 до 13:00 газ отключат

- в Колышлейском районе (деревни Апраксино, Давыдовка, Пановка, Плещеевка и Чеботаевка, села Скрипицино, Старая Потловка и Черкасск);

- в Шемышейском районе (села Армиево, Каржимант, Мачкасы, Мордовская Норка, Наскафтым, Новая Яксарка, Новый Мачим, Песчанка, Русская Норка, Старая Яксарка, поселки Шемышейка и Лесной).

Повторные пуски газа населению будут осуществлены АО «Газпром газораспределение Пенза» в течение последующих суток после подачи в сети газораспределения общества.

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