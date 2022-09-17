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Общество

Взаимодействие пензенского УФСИН с заказчиками может стать шире

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Столько министров, их заместителей, представителей ведомств сразу в одной колонии не было еще никогда. Но все они здесь ненадолго.

«Многие удивятся, зачем их собрали. Объясним!» - заявил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

У чиновников - особая миссия: наладить контакты с управлением федеральной службы по исполнению наказаний. Область для сотрудничества обширная.

«Начали привлекать заказчиков. Вы все - заказчики. В законодательстве предусмотрено: без торгов - пожалуйста, имеете право заключать с УФСИН. Эта норма специально принята государством, чтобы действительно занять тех людей, которые находятся в заведениях системы УФСИН», - пояснил Николай Симонов.

Примеры предприятий решили показать на базе колонии строгого режима № 5. Здесь несколько цехов, в основном - по пошиву одежды. Сейчас исправительное учреждение полностью обеспечивает себя, более того - заключены договоры на поставку вещей в МЧС России и кинологические центры.

«На собаку надевается сумка, сюда же складывается прикормка. Собака бежит - кинолог сразу дает ей прикормку. Вот такой у нас был заказ», - показала начальник отдела маркетинга ИК № 1 Дарья Стихарева.

Среди тех, кто по своей воле оказался в местах не столь отдаленных, и министр образования области Алексей Комаров. Его цель - не любоваться пейзажами и архитектурными решениями, а подбирать спецодежду.

«Эта продукция очень нужна для наших студентов, которые проходят практику», - отметил министр образования Пензенской области Алексей Комаров.

На базе пензенских колоний производятся совершенно разные товары. Мебель, например, поставляется даже в детские сады - шкафчики, полочки.

«Продукция очень интересна именно для дошкольных организаций», - констатировал Алексей Комаров.

Путь к исправлению лежит через труд. Поэтому задача сотрудников УФСИН - обеспечить работой как можно больше заключенных.

«Мы все понимаем, что человек талантлив во многом даже в таких ситуациях, когда люди находятся в ограниченных возможностях. Замечательно, что они реализуют свои таланты, делают добро для людей. Время, которое они здесь проводят, бесценно, потому что не просто сидят на одном месте, а делают что-то полезное для общества», - оценила министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева.

У многих отбывающих наказание имеются судебные взыскания. За свою работу они получают деньги, что позволяет расплатиться с долгами. Не так давно у осужденных ненамного, но все же увеличилась заработная плата.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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