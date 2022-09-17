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Общество

Сотня пензенцев присоединилась к экологической акции

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Больше сотни пензенцев поддержали акцию, приуроченную ко Всемирному дню чистоты. По лесному массиву в районе Совхоз-Техникума разошлись активисты, чтобы навести порядок в этом зеленом уголке. Как оказалось, работы накопилось немало: под деревьями здесь не грибы растут, а кучи всевозможных отходов из пластика и стекла.

«Собираем мусор на лесной территории и отвозим большую часть на переработку, а что-то - на полигон. Отвозит регоператор. Присоединились все желающие, кто нашел информацию, много студентов», - сообщила экоактивистка Оксана Петулько.

Участники экологической акции разделились на 13 команд и провели состязание, кто больше соберет мусора. Его сортируют сразу, в отдельные пакеты складывают стекло, пластик, металл. Некоторые находки настолько неожиданны, что не подходят ни к одной из категорий.

«То ли бык, то ли корова. Как в лесу оказалось, не знаю», - показал участник акции.

Замира Акматова второй год учится в Пензе, вступила в волонтерский отряд и активно занимается общественно-полезными делами.

«Огорчает, что здесь повсюду грязь, мусор. В Киргизии природа красивая - горы особенные, озеро Иссык-Куль», - рассказала студентка.

«Природа должна быть чистой, и никто, кроме нас, это не сделает», - отметила Оксана Петулько.

Там, где навели чистоту, установят таблички, которые, по мнению активистов, должны мотивировать пензенцев не оставлять после себя мусор в лесу.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

У них юношеский задор или рассчёт на льготы?

Гость||

Я тоже сегодня квартиру пропылесосил - пусть 11-й немедленно приедет ко мне, и сымет про меня передачу за это!

Гость||

А то что не убрали?кто убирать будет?

Гость||

А я жопу помыла.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|17.09.2022 19:11|

А я жопу помыла.

Чё, впервые за последние десять лет?

Гость||

а я насрал сегодня в лесу

Гость||

20.19, в лесу можно. Там природа.

Гость||

какие ребята молодцы!!

Гость||

Когда не можешь не во что, кроме комментов без указания личности)))

Про комментарии к этому посту)

Гость||

Не будем все молодцы,все сделали какое то полезное действие.Пусть даже в пределах одной квартиры, одной ванны,одного куста.

Гость||

В Киргизии не знают, что такое туалет. Кишлаки одни. Грязи они не видели)))). Почему бы тогда назад в Киргизию не отьехать? Там чисто.


Имя: Гость
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