Пензенские общественники проверили, как живут юные правонарушители

17.09.2022 | 19:00

В классе - всего четыре человека, иногда бывает и меньше, а в идеале вообще никого не должно быть, потому что учебные занятия проводятся в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Здесь же с ними работают психологи, сюда приходят проверяющие, например представители общественного совета при региональном УМВД.

Общественников интересует не только режим дня, но и досуг несовершеннолетних правонарушителей. Разговоры ведут и с сотрудниками центра, и с самими ребятами.

«Дети относительно спокойные, очень уверенно себя чувствуют со взрослыми. Им здесь комфортно. Понятно, что им хочется домой, но сказали, что абсолютно все здесь устраивает. Само здание в хорошем состоянии после последнего ремонта, чистые и светлые помещения», - сделала выводы председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.

Тем не менее попадать сюда общественники категорически не советуют. Постояльцы центра и сами не хотели бы вернуться.