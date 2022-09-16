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Общество

В Пензе закрасили надписи пронаркотического характера

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С помощью баллончиков-распылителей юноши и девушки нанесли краску на пронаркотические знаки, которые в Пензе можно встретить на каждом углу. Для тех, кто распространяет зелье, эти условные обозначения содержат особый смысл.

Надписи уничтожают полицейские и добровольцы из «Молодой гвардии».

«Мы занимаемся этим регулярно, проводим подобные рейды во многих районах. Закрашиваем, чтобы в будущем ограничить распространение таких веществ», - рассказал активист «Молодой гвардии» Кирилл Тырченков.

Также в многопрофильной гимназии № 13 провели встречу с учениками, родителями и педагогами, во время которой сотрудники полиции рассказали о пагубном влиянии зелья, курительных смесей и табака на организм человека.

«Уважаемые жители Пензенской области, информацию о фактах незаконного оборота наркотиков необходимо сообщать на телефон доверия УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - сообщила заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ольга Малахова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

А че вдруг? Службы кормились и жили не плохо при этих надписях. И премии получали.

Гость||

Всё правильно сами пишем,сами закрашиваем.


Имя: Гость
Комментарий:

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