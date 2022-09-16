В Пензе закрасили надписи пронаркотического характера

16.09.2022 | 20:59

С помощью баллончиков-распылителей юноши и девушки нанесли краску на пронаркотические знаки, которые в Пензе можно встретить на каждом углу. Для тех, кто распространяет зелье, эти условные обозначения содержат особый смысл.

Надписи уничтожают полицейские и добровольцы из «Молодой гвардии».

«Мы занимаемся этим регулярно, проводим подобные рейды во многих районах. Закрашиваем, чтобы в будущем ограничить распространение таких веществ», - рассказал активист «Молодой гвардии» Кирилл Тырченков.

Также в многопрофильной гимназии № 13 провели встречу с учениками, родителями и педагогами, во время которой сотрудники полиции рассказали о пагубном влиянии зелья, курительных смесей и табака на организм человека.

«Уважаемые жители Пензенской области, информацию о фактах незаконного оборота наркотиков необходимо сообщать на телефон доверия УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - сообщила заместитель начальника отдела УНК УМВД России по Пензенской области Ольга Малахова.