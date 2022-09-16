В Пензе работники леса отметили профессиональный праздник

16.09.2022 | 19:15

Виктор Рубцов трудится в лесничествах Пензенского края 45 лет. Он знает каждую березку, каждый дубок не только в Белинском, но и в других районах области. В преддверии профессионального праздника ему должны вручить нагрудный знак «Заслуженный работник лесного хозяйства».

«Нас не будет на земле, но посаженные нами леса будут шуметь вечно и напоминать о нелегкой профессии лесовода», - отметил Виктор Рубцов.

Он, как и многие его коллеги из других районов, приехал в областной центр на торжественную церемонию. У здания регионального минлесхоза открыли почетную доску, выразили благодарность тем, кто сохраняет природные богатства.

«Леса занимают около 1 млн гектаров на территории нашей области. Бережное отношение к лесу - это прежде всего бережное отношение к родному краю, к людям, которые здесь живут», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Владимир Щекин.

«Не только охранять лесные ресурсы, но и добиться их максимально эффективного и правильного использования на благо и развитие общества», - поставил задачу и. о. прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг.

Так совпало, что ограничение на посещение лесов в регионе сняли в канун праздника. Это лето выдалось непростым для коллектива Пензенского лесопожарного центра. Зарегистрировано 14 возгораний на площади чуть меньше 15 гектаров.

«Получили ключи от новой техники. Эту технику мы приобрели по национальному проекту «Экология» и из областного бюджета. Она нам очень нужна», - сообщил министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Ришат Алтынбаев.

«Сейчас у нас 15 машин, 23 новых трактора было получено по нацпроекту, достаточное количество малых лесопатрульных комплексов, поэтому техническое оснащение с каждым годом у нас увеличивается», - рассказал директор лесопожарного центра Алексей Живаев.

В лесопожарном центре и на 22 его станциях в районах области работают более 150 человек - защитников зеленого фонда региона.