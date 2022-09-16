Сетевое издание|18+|Пятница|16 сен 2022|17:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

4-5 октября в четырех районах Пензенской области отключат газ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Саратов» плановых ремонтных работ с 8:00 4 октября до 20:00 5-го будет приостановлено газоснабжение абонентов нескольких районов области:

- Колышлейского (села Зеленовка, Катковка, Красная Горка, Пограничное, Сумы, Сущевка, Трескино, Бекетовка, Белокаменка, Березовка, Крутец, Малая Александровка, Раевка (Крутцовский сельсовет), Телегино, Халтурино, Хопер, Красная Горка, Чубаровка; деревни Кайсаровка, Карауловка, Луговое, Манцеровка, Надеждино, Названовка, Немчиновка, Новая Названовка, Хутор-3, Алферьевка, Жукова Поляна, Манцеровка, Лачиновка, Новая Названовка, Сабуровка; поселки Колышлей, Родниковский, Ягодный и Лесной);

- Каменского (села Ахматовка, Покровская Арчада, Пустынь);

- Пензенского (села Ермолаевка, Краснополье и Покрово-Березовка, станция Саловка, поселок Улановка);

- Сердобского (деревня Балтинка, станция Балтинка, село Песчанка, а также Центральная Усадьба свх. «Надеждинский»).

Повторные пуски газа населению будут осуществлены АО «Газпром газораспределение Пенза» в течение последующих суток после подачи в сети газораспределения общества.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте