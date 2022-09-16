4-5 октября в четырех районах Пензенской области отключат газ

16.09.2022 | 15:58

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Саратов» плановых ремонтных работ с 8:00 4 октября до 20:00 5-го будет приостановлено газоснабжение абонентов нескольких районов области:

- Колышлейского (села Зеленовка, Катковка, Красная Горка, Пограничное, Сумы, Сущевка, Трескино, Бекетовка, Белокаменка, Березовка, Крутец, Малая Александровка, Раевка (Крутцовский сельсовет), Телегино, Халтурино, Хопер, Красная Горка, Чубаровка; деревни Кайсаровка, Карауловка, Луговое, Манцеровка, Надеждино, Названовка, Немчиновка, Новая Названовка, Хутор-3, Алферьевка, Жукова Поляна, Манцеровка, Лачиновка, Новая Названовка, Сабуровка; поселки Колышлей, Родниковский, Ягодный и Лесной);

- Каменского (села Ахматовка, Покровская Арчада, Пустынь);

- Пензенского (села Ермолаевка, Краснополье и Покрово-Березовка, станция Саловка, поселок Улановка);

- Сердобского (деревня Балтинка, станция Балтинка, село Песчанка, а также Центральная Усадьба свх. «Надеждинский»).

Повторные пуски газа населению будут осуществлены АО «Газпром газораспределение Пенза» в течение последующих суток после подачи в сети газораспределения общества.