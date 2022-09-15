Пензенцы начали получать уведомления об уплате налогов

15.09.2022 | 12:32

Жителям Пензенской области начали приходить уведомления о необходимости уплаты налогов на имущество за 2021 год. Об этом сообщило региональное управление ФНС России.

Письма получают владельцы земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств.

Внести требуемые суммы нужно до 1 декабря 2022 года.

«Налоговые уведомления будут направляться в бумажном виде по почте по адресу постоянной регистрации или выгружаться в электронном виде в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Обращаем внимание, что пользователям личного кабинета уведомления на бумаге не дублируются. Однако, если налогоплательщик заранее уведомил налоговый орган о необходимости получения документов по почте, то налоговое уведомление придет в бумажном виде по указанному адресу», - предупредили в пресс-службе управления.

Уведомления не направляются в следующих случаях:

- при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных оснований, полностью освобождающих от уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей.

Внести платеж можно будет по указанным в уведомлении реквизитам, уникальному идентификатору (УИН), QR-коду, штрих-коду через банковские терминалы или приложения мобильного банка либо через электронные сервисы ФНС России.