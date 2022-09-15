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Общество

Пензенцы начали получать уведомления об уплате налогов

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Жителям Пензенской области начали приходить уведомления о необходимости уплаты налогов на имущество за 2021 год. Об этом сообщило региональное управление ФНС России.

Письма получают владельцы земельных участков, объектов капитального строительства, транспортных средств.

Внести требуемые суммы нужно до 1 декабря 2022 года.

«Налоговые уведомления будут направляться в бумажном виде по почте по адресу постоянной регистрации или выгружаться в электронном виде в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Обращаем внимание, что пользователям личного кабинета уведомления на бумаге не дублируются. Однако, если налогоплательщик заранее уведомил налоговый орган о необходимости получения документов по почте, то налоговое уведомление придет в бумажном виде по указанному адресу», - предупредили в пресс-службе управления.

Уведомления не направляются в следующих случаях:

- при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных оснований, полностью освобождающих от уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей.

Внести платеж можно будет по указанным в уведомлении реквизитам, уникальному идентификатору (УИН), QR-коду, штрих-коду через банковские терминалы или приложения мобильного банка либо через электронные сервисы ФНС России.

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Гость||

Пошли вы в жёпу! Мироеды проклятые!

Гость||

Пошли вы в жёпу! Мироеды проклятые!

+1000%

Дмитрий Н. Мотовилов||

Там какие-то непонятные вычеты указаны.

Почему и за что они - не пишут.

Сущий дурдом

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Там какие-то непонятные вычеты указаны.

Почему и за что они - не пишут.

Сущий дурдом

Спи спокойно.

Ты как пенсионер имеешь налоговую льготу 100% в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.

Виды:

1) квартира, часть квартиры или комната;

2) жилой дом или часть жилого дома;

3) помещение или сооружение, используемое в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых домов, квартир, комнат, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек, - на период такого их использования;

4) в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

5) гараж или машино-место.

Гость||

Гость писал(a):

Ты как пенсионер имеешь налоговую льготу 100% в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.
А почему все пенсионеры? Ведь среди них есть и очень богатые.

Гость||

Платите, сволота)))

Гость||

А пенсионеры из Кремля пользуются льготами?

Гость||

Гость писал(a):

А почему все пенсионеры? Ведь среди них есть и очень богатые.
Потому что в НК РФ написано:

"пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством"

Пояснение:

"применение налоговой льготы возможно независимо от основания для получения пенсии как в соответствии с законодательством Российской Федерации, так и в соответствии с законодательством другого государства (например, в отношении пенсионеров - иностранных граждан, являющихся собственниками налогооблагаемого имущества на территории Российской Федерации)"


Имя: Гость
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