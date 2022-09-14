Общество

В Кузнецке резко выросла заболеваемость COVID среди детей

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В Кузнецке зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом стало известно во время планерки, прошедшей в мэрии во вторник, 13 сентября.

«Обстановка по ковиду продолжает ухудшаться. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост на 23 положительных результата ПЦР», - доложил начальник отдела демографии, социального развития, здравоохранения Александр Климов.

За прошлую неделю был получен 41 положительный результат ПЦР среди детей. Неделей ранее их было 25.

«На амбулаторном лечении с ковидом находится 166 человек: 132 взрослых, 34 ребенка. Отмечается рост ОРЗ среди детей ясельного возраста и в школах. Если в начале учебного года в школах отсутствовало 78 человек, то по истечении недели уже 234. Из них 6 с ковидом», - уточнил Климов.

В детских садах рост менее внушительный - с 137 до 167. Коронавирусную инфекцию подтвердили у 4 воспитанников.

«Как говорят специалисты, у нас ежегодно будет три волны этих вот зараз: весенняя и осенняя - это ковид, и где-то зимой - грипп. Надо готовиться», - поручил глава городской администрации Сергей Златогорский.

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