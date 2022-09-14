Общество

В Кузнецке и двух районах Пензенской области отключат газ

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ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует о том, что в связи с проведением ООО «Газпром трансгаз Самара» плановых ремонтных работ с 8:00 до 20:00 28 сентября будет приостановлено газоснабжение абонентов в ряде населенных пунктов.

Это:

- Кузнецк;

- Кузнецкий район: села Алексеевка, Бестянка, Благодатка, Большой Труев, р. п. Верхозим и Евлашево, села Казаковка, Каменка, Козляковка, Малый Труев, Марьевка, Махалино, Монастырское, Никольское, деревня Новостройка, села Первое Тарлаково, Поселки, Радищево, Старый Кряжим, Сухановка, Татарский Канадей, Тихменево, Ульяновка, Шишовка, Явлейка, Ясная Поляна;

- Сосновоборский район: села Индерка, Нижняя Липовка, Тешнярь, р. п. Сосновоборск, деревня Средняя Липовка.

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