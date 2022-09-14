Общество

Пензенцы вновь начали надевать маски в общественных местах

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После летней передышки пензенцы вновь начали надевать маски. Пока такое решение принимает каждый сам для себя, обязанности носить средства индивидуальной защиты нет. Но с каждым днем тех, кто защищает органы дыхания, становится больше и в магазинах и общественном транспорте.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе настораживает. Закрывают лица преимущественно представители старшего поколения, хотя и молодые делают выбор в пользу масок.

«Заболевают многие, а они среди нас ходят. И руки мажу, и в носу, и маска у меня всегда в запасе. В транспорте надеваю обязательно», - рассказала пенсионерка.

«Заболеть не хочется», - отметила девушка.

В здании регионального управления Роспотребнадзора и сотрудники, и посетители - в масках. С первых чисел сентября начал действовать такой порядок. В некоторых других организациях и ведомствах принимают аналогичные меры по защите от инфекции. В медицинских учреждениях режим вообще не прекращал действовать.

Что же касается поголовного и обязательного ношения, то этот вопрос - на повестке дня.

«При заболеваемости 50 на 100 000 населения как раз таки мы должны рекомендовать оперативным штабам вернуться к масочному режиму. Этот порог перешагнули еще на прошлой неделе, и в адрес оперативного штаба было направлено соответствующее письмо», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

1 июня в области отменили ряд ограничительных мер, пензенцам разрешили снять маски. Три с половиной месяца жители и не вспоминали о том, что нужно прикрывать нос и рот, когда находишься в общественном месте.

«Спорный вопрос. Кто говорит, что маска бесполезна, кто говорит - эффективна», - подчеркнула прохожая.

«Мы и в масках так же заболевали, так что, я думаю, от масок эффекта никакого не будет. Просто антисептиков побольше везде, санитарные нормы», - произнес пензенец.

Специалистами Роспотребнадзора разработан ряд ограничений. Они могут начать действовать на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, к которому теперь присоединяются другие респираторные инфекции.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

А на фото кто? Администратор Пи?

Гость||

Специалистам Роспотребнадзора надо было раньше думать когда они допустили на территорию нашей страны этот вирус, и не смогли принять экстренные меры по дальнейшему не распространению этой заразы!

Гость||

Потому что они глупомордые. Им от этого стыдно. Под масками прячутся.

Гость||

знаю пару алкоголиков,которые три раза уже привились от короновируса, боятся,умереть,а пьным валяться на земле это не страшно

Гость||

Им некогда у них сегодня праздник вон всех хвалят как в коронавирус продержались,все на этом работа закончена за чем они нужны в 2022 году если запретили проверки?

Гость||

Маски надо одевать больным, лезут в общественный транспорт и кашляют на весь автобус или маршрутку, ещё и возмущаються если им сделаешь замечание. Действительно таких кондуктор обязана без маски выгонять из транспорта, разносят болезнь. Не страшно заболеть, но лечение влетает в копеечку, сейчас порядка двух трёх тысяч.

Гость||

Пусть упоротые таскают эти тряпки. Чем больше больных, тем меньше больных)) во всем должен быть баланс.

Гость||

Гость писал(a):

А на фото кто? Администратор Пи?
Здесь нет фото. Скачи мимо.

Гость||

Работайте,братья!

Гость||

Гость писал(a):

Пусть упоротые таскают эти тряпки
Всхрюк мракобесины.

Гость||

А разве маски защищают от вирусов? Такие медицинские маски нужно менять после 15 мин ношения. А из ткани шитые маски просто намлрдники модные. Средства защиты совсем другие.

Гость||

Любители садо мазо и намордников!

Гость||

Ну наверное надели теплую одежду, а там с весны в карманах маски лежали. По привычке уже, как атрибут теплой одежды)))


Имя: Гость
Комментарий:

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