Пензенцы вновь начали надевать маски в общественных местах

14.09.2022 | 18:14

После летней передышки пензенцы вновь начали надевать маски. Пока такое решение принимает каждый сам для себя, обязанности носить средства индивидуальной защиты нет. Но с каждым днем тех, кто защищает органы дыхания, становится больше и в магазинах и общественном транспорте.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе настораживает. Закрывают лица преимущественно представители старшего поколения, хотя и молодые делают выбор в пользу масок.

«Заболевают многие, а они среди нас ходят. И руки мажу, и в носу, и маска у меня всегда в запасе. В транспорте надеваю обязательно», - рассказала пенсионерка.

«Заболеть не хочется», - отметила девушка.

В здании регионального управления Роспотребнадзора и сотрудники, и посетители - в масках. С первых чисел сентября начал действовать такой порядок. В некоторых других организациях и ведомствах принимают аналогичные меры по защите от инфекции. В медицинских учреждениях режим вообще не прекращал действовать.

Что же касается поголовного и обязательного ношения, то этот вопрос - на повестке дня.

«При заболеваемости 50 на 100 000 населения как раз таки мы должны рекомендовать оперативным штабам вернуться к масочному режиму. Этот порог перешагнули еще на прошлой неделе, и в адрес оперативного штаба было направлено соответствующее письмо», - сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

1 июня в области отменили ряд ограничительных мер, пензенцам разрешили снять маски. Три с половиной месяца жители и не вспоминали о том, что нужно прикрывать нос и рот, когда находишься в общественном месте.

«Спорный вопрос. Кто говорит, что маска бесполезна, кто говорит - эффективна», - подчеркнула прохожая.

«Мы и в масках так же заболевали, так что, я думаю, от масок эффекта никакого не будет. Просто антисептиков побольше везде, санитарные нормы», - произнес пензенец.

Специалистами Роспотребнадзора разработан ряд ограничений. Они могут начать действовать на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом, к которому теперь присоединяются другие респираторные инфекции.