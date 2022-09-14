Общество

Пензенские педагоги и сотрудники ФСИН будут воспитывать молодежь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

В среду, 14 сентября, два пензенских ведомства, образовательное и пенитенциарное, договорились о сотрудничестве.

Подписи под соглашением поставили министр образования Алексей Комаров и начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний полковник внутренней службы Игорь Киреев.

Обе стороны планируют вместе воплощать в жизнь проекты по военно-патриотическому воспитанию школьников и студентов, а также проводить профилактические мероприятия среди молодежи.

Министр образования получил в подарок издание «На службе Родине», вышедшее в свет к 140-летию со дня образования уголовно-исправительной системы России. Оно содержит сведения из истории исправительных учреждений Пензенского края с момента возникновения тюремных замков до настоящего времени, а также рассказывает о подвиге Героя России Александра Сергеева.

Кроме того, в издании собрана информация о современном функционировании исправительных учреждений Пензенской области. В его подготовке принимали участие ветераны уголовно-исправительной системы.

Алексей Комаров пообещал, что сведения из книги обязательно будут использоваться при подготовке внеурочных занятий цикла «Разговоры о важном», сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
0
0
0
 
Гость||

как же достал весь этот спектакль

Гость||

Вот это четко!! Все по плану гитлеровской Германии 1936 года

Гость||

А у Комарова есть высшее педагогическое образование?

Гость||

На домашнем воспитании буду детей учить , после таких новостей

Гость||

А него дети есть? Чё та сомневаюсь

Гость||

Школа и зона! Круто завернули!!!

Гость||

Сомнительное единство школы и тюрьмы....

Гость||

это не сомнительное, это п..ц! Тюремщики собираются воспитывать детей. Палками, электрошокером, собаками травить? Дурдом!


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте