Пензенские педагоги и сотрудники ФСИН будут воспитывать молодежь

14.09.2022 | 14:05

В среду, 14 сентября, два пензенских ведомства, образовательное и пенитенциарное, договорились о сотрудничестве.

Подписи под соглашением поставили министр образования Алексей Комаров и начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний полковник внутренней службы Игорь Киреев.

Обе стороны планируют вместе воплощать в жизнь проекты по военно-патриотическому воспитанию школьников и студентов, а также проводить профилактические мероприятия среди молодежи.

Министр образования получил в подарок издание «На службе Родине», вышедшее в свет к 140-летию со дня образования уголовно-исправительной системы России. Оно содержит сведения из истории исправительных учреждений Пензенского края с момента возникновения тюремных замков до настоящего времени, а также рассказывает о подвиге Героя России Александра Сергеева.

Кроме того, в издании собрана информация о современном функционировании исправительных учреждений Пензенской области. В его подготовке принимали участие ветераны уголовно-исправительной системы.

Алексей Комаров пообещал, что сведения из книги обязательно будут использоваться при подготовке внеурочных занятий цикла «Разговоры о важном», сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.