В Никольске провели стекольный практикум для студентов

12.09.2022 | 20:18

От теории к воплощению собственной идеи в конкретных предметах - быта или искусства. В Никольске лучшие студенты из трех крупнейших вузов Москвы и Санкт-Петербурга, всего 20 человек, приняли участие в ежегодном стекольном практикуме.

«Те, которые закончили первый курс, те, которые продолжают обучение, и те, которые готовятся выпуститься в мир как специалисты, как молодые художники, которые уже решили в этой профессии остаться», - рассказала куратор проекта Тамара Ковалева.

Арина Михеева в Никольск приехала из Северной столицы. Во время стекольного семинара девушка решила сделать блоки Фалконе.

«Это такие стеклянные коробочки, как кирпичик, только стеклянный. Часто делают из них стены, и это выглядит очень эффектно», - отметила участница стекольного практикума Арина Михеева.

Те, кто впервые видел, как из толстой капли раскаленного стекла выдувается какой-то предмет, смотрели на этот процесс как на настоящее чудо.

«Для нас это тоже выглядит магически. Все время какие-то сюрпризы и удивление. Сколько бы раз ты ни приезжал, сколько бы раз все это ни делал, все равно стекло - такой материал, который каждый раз что-то новое показывает и дает какой-то новый результат», - поделилась участница стекольного практикума Анастасия Крылова.

В рамках практикума студенты также поучаствовали в строительстве и запуске дровяной стекловаренной печи, узнали об истории древнего ремесла. А еще им показали, как изготавливается так называемое первобытное стекло.