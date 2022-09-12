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Общество

Потребительский спрос пензенцев оказался в 1,5 раза ниже российского

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В 2022 году в Пензенской области снизился потребительский спрос населения. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав данные Росстата. Исследование опубликовало РИА «Новости».

Динамика потребительского спроса оценивалась по изменению объема трат, скорректированных на инфляцию. «В основу методики расчета положены объединенные данные по обороту розничной торговли, объему платных услуг и расходам людей на кафе и рестораны», - уточняется в материале.

В январе - июле 2022 года потребительские траты среднестатистического жителя Пензенской области составляли 23 тыс. 500 руб. в месяц. Это на 1,6% меньше, чем в прошлом году, и почти в полтора раза меньше, чем в среднем по России (31 тыс. 400 руб.).

По размеру трат Пензенская область оказалась на 60-м месте среди 85 регионов. В топе - Москва (65 тыс. 300 руб.), Сахалинская область (45 тыс. 800 руб.) и Санкт-Петербург (40 тыс. 700 руб.).

Аутсайдеры рейтинга - Карачаево-Черкесская Республика (11 тыс. 300 руб.), Тыва (10 тыс. 200 руб.) и Ингушетия (7 тыс. 800 руб.).

«Как отмечают эксперты, российская экономика в настоящее время сталкивается с определенными трудностями, что негативно сказывается и на потребительском спросе. Это связано с реальным сокращением доходов населения из-за высокой инфляции, с изменением ассортимента из-за уменьшения импорта, а также с общим снижением потребительской уверенности. При этом наибольшее влияние все же оказала значительная инфляция. В денежном выражении потребители стали тратить даже больше, однако рост цен «съел» эффект от увеличения трат и в реальности спрос снизился», - уточняется в материале.

По оценкам экспертов, основной удар по спросу был нанесен во втором квартале 2022 года, что во многом было связано с резким ростом цен в марте.

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Гость||

Глупомордые нищие голосовалки ))))

Гость||

Ну так этож отлично. Мы вчерась как раз за это и проголосовали!

Гость||

По доходам и расход! Не все в Пензе чиновники...

Гость||

Чем хуже тем лучше, быстрее дойдет до мозгов что дальше так жить нельзя!

Гость||

Прекратите демагогию! Нет времени на раскачку. Смотрю худых сколько и голодных

Гость||

Пензенская область бедновато живет, отсюда и низкая покупательская способность.

Гость||

10:39 Ещё не вечер...

Гость||

Доколе )))

Гость||

Гость писал(a):

По доходам и расход! Не все в Пензе чиновники...
Значит нужно увеличивать количество чиновников! Тем самым увеличится и средний уровень доходов населения.

Гость||

11.23 молодца


Имя: Гость
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