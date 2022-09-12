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Общество

Пензенским пенсионерам окажут правовую помощь

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В Пензенской области с понедельника, 12 сентября, начала действовать горячая линия по оказанию правовой помощи лицам старшего поколения.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по защите прав человека в области Елена Рогова.

Звонки принимаются в рабочие дни на номера: 8 (8412) 68-16-24, 68-70-51, 68-16-72. По телефону можно будет получить бесплатную юридическую консультацию.

Горячая линия завершит работу 3 октября.

Кроме того, в преддверии Дня пожилого человека Елена Рогова проведет личный прием пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Граждан ждут 29 сентября по адресу: Пенза, улица Московская, 110.

Записаться на прием можно по номерам горячей линии.

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Гость||

То есть в другие дни пенсионеры на .......?

Гость||

Гость писал(a):

То есть в другие дни пенсионеры на .......?
Они сами за это голосовали.


Имя: Гость
Комментарий:

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