Пензенским пенсионерам окажут правовую помощь

В Пензенской области с понедельника, 12 сентября, начала действовать горячая линия по оказанию правовой помощи лицам старшего поколения.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по защите прав человека в области Елена Рогова.
Звонки принимаются в рабочие дни на номера: 8 (8412) 68-16-24, 68-70-51, 68-16-72. По телефону можно будет получить бесплатную юридическую консультацию.
Горячая линия завершит работу 3 октября.
Кроме того, в преддверии Дня пожилого человека Елена Рогова проведет личный прием пенсионеров, инвалидов, ветеранов. Граждан ждут 29 сентября по адресу: Пенза, улица Московская, 110.
Записаться на прием можно по номерам горячей линии.
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То есть в другие дни пенсионеры на .......?