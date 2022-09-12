Митрополит Серафим отметил 10-летие архиерейской хиротонии

12.09.2022 | 18:34

Группа учеников православной гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского пришла в Спасский собор. В главном храме области проходило торжественное богослужение, посвященное 10-летию архиерейской хиротонии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

«Он у нас бывает каждый год на линейке, практически каждый праздник, и по возможности проводит у нас Божественную литургию», - рассказал ученик православной гимназии во имя святителя Иннокентия Максим Степаненко.

«Он хороший, светлый человек. И видно, что он умный, добился высот благодаря труду и упорству», - отметил ученик православной гимназии во имя святителя Иннокентия Артем Будников.

Одним из достижений владыки верующие называют завершение строительства Спасского кафедрального собора. Этого события пензенские православные ждали много лет и то, что на освящение храма приезжал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, считают настоящим чудом, милостью божьей.

«Я каждый раз, когда стою здесь, даже не могу понять, что я здесь нахожусь. И все это благодаря его неустанным усилиям бесконечным. Благодарны ему за все», - подчеркнула прихожанка Валентина Кухнина.

«Несказанно рад, что Господь благословил меня служить на родной земле, где всех я вас знаю и вы меня прекрасно все знаете. Для меня это та возможность, когда я чистым сердцем и насколько мне возможно сил стараюсь прилагать все к тому, чтобы устроять здесь, на нашей родной Пензенской земле, церковную жизнь», - поделился чувствами митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

После службы владыка принимал поздравления от прихожан. Кстати, чуть меньше чем через две недели, 25 сентября, митрополиту Серафиму исполнится 45.