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Общество

Митрополит Серафим отметил 10-летие архиерейской хиротонии

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Группа учеников православной гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского пришла в Спасский собор. В главном храме области проходило торжественное богослужение, посвященное 10-летию архиерейской хиротонии митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима.

«Он у нас бывает каждый год на линейке, практически каждый праздник, и по возможности проводит у нас Божественную литургию», - рассказал ученик православной гимназии во имя святителя Иннокентия Максим Степаненко.

«Он хороший, светлый человек. И видно, что он умный, добился высот благодаря труду и упорству», - отметил ученик православной гимназии во имя святителя Иннокентия Артем Будников.

Одним из достижений владыки верующие называют завершение строительства Спасского кафедрального собора. Этого события пензенские православные ждали много лет и то, что на освящение храма приезжал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, считают настоящим чудом, милостью божьей.

«Я каждый раз, когда стою здесь, даже не могу понять, что я здесь нахожусь. И все это благодаря его неустанным усилиям бесконечным. Благодарны ему за все», - подчеркнула прихожанка Валентина Кухнина.

«Несказанно рад, что Господь благословил меня служить на родной земле, где всех я вас знаю и вы меня прекрасно все знаете. Для меня это та возможность, когда я чистым сердцем и насколько мне возможно сил стараюсь прилагать все к тому, чтобы устроять здесь, на нашей родной Пензенской земле, церковную жизнь», - поделился чувствами митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

После службы владыка принимал поздравления от прихожан. Кстати, чуть меньше чем через две недели, 25 сентября, митрополиту Серафиму исполнится 45.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

В голос.хиротонией он занимается

Гость||

penzainform.ru писал(a):

. И видно, что он умный, добился высот благодаря труду и упорству», - отметил ученик
Кем он упорно трудился на благо и процветание Отчизны?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я каждый раз, когда стою здесь, даже не могу понять, что я здесь нахожусь.
Что с Вами,женщина?

Гость||

Владыка, я от души вас поздравляю! Обратите внимание на некоторые храмы, в которых батюшки увязли в грехах связанных со сбором денег из ящиков. Они считают, что храм это их здание, и делают бизнес. А ведь Дом Божий совсем имелось другое. Помогать всем, а не только избранным, как например семья священника и работников. Так не должно быть. Я знаю, что не все батюшки такие. И верю, что и в храмах пройдёт серьёзная работа с любителями денежных средств. Всё мы грешники. Господи, помилуй нас!


Имя: Гость
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