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Общество

Пензенцы могут получить дачный участок бесплатно

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Дачи в Пензенской области, особенно те, что ближе к центру, стоят недешево. Тем не менее сейчас у садоводов появилась возможность обзавестись сотками бесплатно. Участок должен находиться на территории СНТ и при этом быть в муниципальной собственности.

Такую привилегию россиянам дает законодательство.

«Если есть свободный участок в СНТ, он никем не обрабатывается и, по членской книжке, никому не был передан, любой гражданин может обратиться в администрацию, попросить этот участок в собственность и бесплатно его приватизировать», - пояснила руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

Возможность предоставлялась и в прежние годы, но весной 2022-го перестала существовать.

Теперь в федеральный закон внесены изменения, нововведение будет действовать до 1 марта 2031 года. Участок должен соответствовать ряду требований: земля не предоставлена другому человеку, не изъята из оборота и не зарезервирована для государственных или муниципальных нужд.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

чудеса на виражах

Гость||

И как узнать о наличии таких участков? Председателей расспрашивать?

Гость||

Брехня.

Гость||

Все! Вилы! Жулье все к рукам приберет.

Гость||

А заброшенный участок, на котором уже лес шумит, но владелец ничего не делает, не приезжает совсем и не продаёт, как прибрать? Ведь с этих участков лезут клещи и сорняки!

Гость||

И меня про заброшенный участок уже много лет интересует

Гость||

Оформить сначала добровольный отказ СОБСТВНЕННИКА и т.д

Дмитрий Н. Мотовилов||

Назрела необходимость реквизировать участок у тех сволочей, что сознательно гадит на чужой участок. А это, по моему опыту,

влиятельные чинки и внештатные убийцы.

Гость||

Корень здесь-ПРИВАТИЗАЦИЯ.

Как только приватизируешь и всё.Ты попал......

На "КАЛАНЧЕ" много заброшенного стоит.Заросло до самого "НЕФТЯНИКА".Уходит поколение.......


Имя: Гость
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