Пензенцы могут получить дачный участок бесплатно

10.09.2022 | 17:30

Дачи в Пензенской области, особенно те, что ближе к центру, стоят недешево. Тем не менее сейчас у садоводов появилась возможность обзавестись сотками бесплатно. Участок должен находиться на территории СНТ и при этом быть в муниципальной собственности.

Такую привилегию россиянам дает законодательство.

«Если есть свободный участок в СНТ, он никем не обрабатывается и, по членской книжке, никому не был передан, любой гражданин может обратиться в администрацию, попросить этот участок в собственность и бесплатно его приватизировать», - пояснила руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

Возможность предоставлялась и в прежние годы, но весной 2022-го перестала существовать.

Теперь в федеральный закон внесены изменения, нововведение будет действовать до 1 марта 2031 года. Участок должен соответствовать ряду требований: земля не предоставлена другому человеку, не изъята из оборота и не зарезервирована для государственных или муниципальных нужд.