Общество

В Пензенской области стартовал конкурс «Народный участковый»

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В Пензенской области стартовал первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый». В нем примут участие полицейские, которые имеют лучшие показатели служебной деятельности и пользуются наибольшим доверием, уважением граждан, со стажем не менее трех лет. Право определить победителей получат жители региона - активные пользователи интернета.

«Голосование пройдет на официальном сайте Управления МВД России по Пензенской области. На главной странице будет размещена ссылка на страницу конкурса с именами участников. Пользователи смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений граждан им рассмотрено, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане», - сообщил врио начальника ОУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Владислав Листков.

Онлайн-голосование пройдет с 11 по 20 сентября. Любой желающий сможет выбрать именно того сотрудника, который, по его мнению, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции.

«Второй этап голосования пройдет с 7 по 16 октября. Из числа победителей посетители сайта регионального управления МВД России определят лучшего участкового уполномоченного полиции Пензенской области, который представит наш регион на третьем, всероссийском этапе конкурса», - рассказал Владислав Листков.

Итог будет зависеть от количества голосов граждан.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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