Православных пензенцев приглашают на богословские курсы

09.09.2022 | 15:39

В Пензе объявляется набор слушателей на богословские курсы на 2022/2023 учебный год.

Все желающие могут посещать занятия по таким предметам, как Священное Писание Ветхого и Нового Завета, литургика, церковнославянский язык, догматическое и деятельное богословие, история Русской православной церкви и ряду других.

Обучение бесплатное. Занятия проводятся два раза в неделю в здании епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме. Срок обучения - два года.

«Организационное собрание состоится 2 октября в 14:00 в комнате № 13 в здании духовно-просветительского центра по адресу: г. Пенза, ул. Московская, строение 116», - сообщили в Пензенской епархии.