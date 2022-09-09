Общество

Православных пензенцев приглашают на богословские курсы

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В Пензе объявляется набор слушателей на богословские курсы на 2022/2023 учебный год.

Все желающие могут посещать занятия по таким предметам, как Священное Писание Ветхого и Нового Завета, литургика, церковнославянский язык, догматическое и деятельное богословие, история Русской православной церкви и ряду других.

Обучение бесплатное. Занятия проводятся два раза в неделю в здании епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме. Срок обучения - два года.

«Организационное собрание состоится 2 октября в 14:00 в комнате № 13 в здании духовно-просветительского центра по адресу: г. Пенза, ул. Московская, строение 116», - сообщили в Пензенской епархии.

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Гость||

Почём опиум для народа?

Гость||

Детей выгнали на улицу из ДК и устраивают свои посиделки,ни стыда,ни совести...

Гость||

Аренду подняли так что все дети на улице а теперь в ДК шабаш попов!!И обирают всех

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Занятия проводятся два раза в неделю в здании епархиального духовно-просветительского центра имени святителя Иннокентия Пензенского при Богоявленском храме.
Отжали Дворец культуры железнодорожников имени Ф. Э. Дзержинского, ироды.

Гость||

Гость писал(a):

Аренду подняли так что все дети на улице а теперь в ДК шабаш попов!!И обирают всех
Развели вас как лохов.

Гость||

Кем становятся выпускники курсов? Как альтернативная служба зачитывается? На патриарха где учат?

Гость||

Правда какой ужасный кошмар, спортивные секции все платные а это дермо бесплатно, это как????

Гость||

После курсов эти попы детям в голову вобьют, чтоб им бабло таскали на коттеджи и джипы

Гость||

ДЕТЕЙ НА УЛИЦУ ВЫГНАЛИ А КУРСЫ ОТКРЫЛИ! Господи когда же этот мракобесный кошмар кончится? Где справедливость Господи?


Имя: Гость
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