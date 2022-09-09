Из Пензы на переработку отправят почти 2,5 тонны батареек

09.09.2022 | 18:55

Лопата, резиновые сапоги и удобная одежда - с таким атрибутами пришли на очередную экоакцию учащиеся одного из пензенских колледжей. Молодежь уже знает: только на вид батарейки миниатюрны, а если их много и грузить их предстоит в холодном ангаре - к такому лучше подготовиться.

Волонтер Юля за раз с трудом может поднять один пакет с использованными элементами питания.

«Он маленький, но очень тяжелый», - отметила она.

На этот раз волонтерам предстоит расфасовать для отправки почти 2,5 тонны батареек - именно столько за полгода собрали в пензенских школах, детсадах и колледжах, где уже несколько лет устанавливают специальные емкости. У многих выработалась полезная привычка.

«Я ношу батарейки в свой колледж, а люди могу носить их в магазины техники, там стоят специальные контейнеры», - сообщила волонтер Юлия.

Экоактивисты разъясняют: просто выбросить отработанные элементы питания нельзя - в них содержатся ртуть, свинец, никель, магний и литий. В процессе коррозии корпуса вредные вещества из батарейки попадают в почву и грунтовые воды, отравляя все вокруг. Между тем им можно подарить буквально вторую жизнь.

«Сейчас есть такие технологии, когда из отработанных батареек вещества извлекаются и частично используются в производстве новых элементов питания», - рассказала руководитель Пензенского отделения движения «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Расфасованные батарейки погрузят в машину и отправят на переработку в Ярославль. Волонтеры отмечают, что с каждым годом участников акции в Пензенской области все больше. Например, до сентября только в школах региона находились 70 спецконтейнеров. В скором времени добавится еще 30, акция по сбору возобновится.