В Пензе в газовой котельной используют неисправное оборудование

08.09.2022 | 08:35

В Пензе на предприятии, которое оказывает коммунальные услуги населению в Железнодорожном районе, выявили многочисленные нарушения требований промышленной безопасности.

Собственник газовой котельной, обеспечивающей горячее водоснабжение и отопление жилых домов, ненадлежащим образом содержит и использует оборудование.

«Так, в здании котельной отсутствует часть необходимого электрооборудования; эксплуатируется неисправный газоанализатор; обследование опасного производственного объекта должным образом не проведено; служебная документация ведется с нарушениями. Кроме того, заключение экспертизы промышленной безопасности проверку в Ростехнадзоре не прошло», - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Из-за этих нарушений подвергаются опасности работники котельной, может произойти коммунальная авария и возникнут перебои в поставках теплоэнергии.

«В этой связи пензенским транспортным прокурором руководителю предприятия внесено представление. В отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Материалы проверки направлены в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора для рассмотрения по существу», - добавили в прокуратуре.