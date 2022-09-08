Пензенским льготникам напомнили о сроках изменения формы соцуслуг

08.09.2022 | 11:57

До 30 сентября федеральные льготники могут изменить форму предоставления им социальных услуг на 2023 год. Об этом напомнили в отделении ПФР по Пензенской области.

С 1 февраля 2022 года стоимость набора соцуслуг составляет 1 313,44 рубля в месяц. Получать его можно либо в натуральном выражении, то есть в форме самих услуг, либо в их денежном эквиваленте. При этом заменить услуги деньгами можно как полностью, так и частично.

Заявление необходимо подавать, если льготник:

- хочет получать набор социальных услуг деньгами, но раньше соответствующее заявление не подавал (либо обрел право на государственную социальную помощь после 1 октября 2021 года);

- ранее подавал заявление об отказе от услуг или их части в пользу денег, а в 2023 году решил возобновить набор (частично или полностью) в натуральной форме.

«Заявление можно подать в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР и портал госуслуг, а также в клиентских службах ПФР (по предварительной записи) и МФЦ. Также документ можно отправить по почте, но при этом подпись заявителя должна быть заверена нотариусом», - предупредили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Тем, кто не желает менять форму получения услуг, подавать заявление не нужно.

В Пензенской области право на набор социальных услуг имеют около 120 тысяч федеральных льготников, из которых почти 30 тысячам услуги предоставляются в натуральном выражении.

Следует знать, что при отказе от набора соцуслуг льготники получают его денежный эквивалент и не имеют права на лекарства, путевки в санаторий и проезд к месту лечения и обратно.