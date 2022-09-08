Пензенские журналисты встретились с начальником УФСИН

08.09.2022 | 19:43

На откровенный разговор в кабинет начальника управления федеральной службы исполнения наказаний по области пригласили сотрудников средств массовой информации. Повод особенный - всемирный День солидарности журналистов. В честь праздничной даты грамоты и благодарности четвертой власти вручили представители власти исполнительной.

После торжественной части состоялась небольшая пресс-конференция - общение в неформальной обстановке на любые темы. На все вопросы ответил начальник управления федеральной службы исполнения наказания по области Игорь Киреев. В должность он вступил не так давно, тем не менее уже вошел в курс дела и может рассказать обо всех проблемах, которые существуют в системе, в частности об оборотнях в погонах. Расследованием правонарушений занимается специальный отдел.

«В этом году у нас уже было два факта привлечения к уголовной ответственности сотрудников за совершенное ими злоупотребление служебными полномочиями», - рассказал Игорь Киреев.

Но это единичные случаи. Работать в данной сфере считается почетно, и квалифицированные кадры ведомству всегда нужны.

«Льготы у нас присутствуют такие же, как и в других силовых ведомствах, но есть и получше моменты. Исчисление срока выхода на пенсию «месяц за полтора», то есть если брать год, то год за полтора, - это есть не у всех», - подчеркнул Игорь Киреев.

Творческие планы на будущее, новые проекты - все это обсудили на встрече.