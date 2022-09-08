Общество

Пензенские журналисты встретились с начальником УФСИН

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

На откровенный разговор в кабинет начальника управления федеральной службы исполнения наказаний по области пригласили сотрудников средств массовой информации. Повод особенный - всемирный День солидарности журналистов. В честь праздничной даты грамоты и благодарности четвертой власти вручили представители власти исполнительной.

После торжественной части состоялась небольшая пресс-конференция - общение в неформальной обстановке на любые темы. На все вопросы ответил начальник управления федеральной службы исполнения наказания по области Игорь Киреев. В должность он вступил не так давно, тем не менее уже вошел в курс дела и может рассказать обо всех проблемах, которые существуют в системе, в частности об оборотнях в погонах. Расследованием правонарушений занимается специальный отдел.

«В этом году у нас уже было два факта привлечения к уголовной ответственности сотрудников за совершенное ими злоупотребление служебными полномочиями», - рассказал Игорь Киреев.

Но это единичные случаи. Работать в данной сфере считается почетно, и квалифицированные кадры ведомству всегда нужны.

«Льготы у нас присутствуют такие же, как и в других силовых ведомствах, но есть и получше моменты. Исчисление срока выхода на пенсию «месяц за полтора», то есть если брать год, то год за полтора, - это есть не у всех», - подчеркнул Игорь Киреев.

Творческие планы на будущее, новые проекты - все это обсудили на встрече.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте