Главный нарколог области ответит на вопросы пензенцев об алкоголизме

08.09.2022 | 09:30

В пятницу, 9 сентября, в 11:00 состоится прямой эфир с главным внештатным наркологом Министерства здравоохранения Пензенской области Юрием Уткиным. Он приурочен ко Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.

«Основная цель Дня трезвости заключается в том, чтобы напомнить обществу: потребление алкогольных напитков сокращает продолжительность жизни и приводит к развитию хронических заболеваний. Злоупотребление спиртным приводит к нарушению работы мозга - у пьяного человека он способен только к базовым мыслительным операциям, которые отвечают за восприятие действительности. Интеллектуальные способности сильно снижаются», - пояснили в пресс-службе минздрава.

Специалист ответит на вопросы о том, можно ли победить зависимость, что делать, если у близкого человека проблемы с алкоголем, каковы методы борьбы с алкоголизмом.

Онлайн-эфир пройдет в группах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».