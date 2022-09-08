Общество

Главный нарколог области ответит на вопросы пензенцев об алкоголизме

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В пятницу, 9 сентября, в 11:00 состоится прямой эфир с главным внештатным наркологом Министерства здравоохранения Пензенской области Юрием Уткиным. Он приурочен ко Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября.

«Основная цель Дня трезвости заключается в том, чтобы напомнить обществу: потребление алкогольных напитков сокращает продолжительность жизни и приводит к развитию хронических заболеваний. Злоупотребление спиртным приводит к нарушению работы мозга - у пьяного человека он способен только к базовым мыслительным операциям, которые отвечают за восприятие действительности. Интеллектуальные способности сильно снижаются», - пояснили в пресс-службе минздрава.

Специалист ответит на вопросы о том, можно ли победить зависимость, что делать, если у близкого человека проблемы с алкоголем, каковы методы борьбы с алкоголизмом.

Онлайн-эфир пройдет в группах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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Источник — фото № 1 pixabay.com, № 2 health.pnzreg.ru
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Гость||

Так выпьем же за это событие.

Гость||

пусть расскажет,как можно за клочок бумажки,справки,брать такие деньги....

Гость||

Харэ верещать. Наливай!

Гость||

вы по чаще запрещайте продажу алкоголя люди в эти дни ещё больше пьют чем в обычные и побольше цены на алкоголь ставьте люди тогда вашу сивуху пить не будут а будут сами варить качественный самогон с которого бошка с утра не болит


Имя: Гость
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